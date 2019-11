Dornbirn erÃ¶ffnete neue Begegnungszone

Die Jahngasse wurde in eine Begegnungszone umgestaltet.

Dornbirn . Von der inatura über die neue Stadtbibliothek, an der Stadthalle und am Schulbezirk vorbei bis ins Stadtzentrum wurde das gesamte Areal mit der neuen Begegnungszone noch attraktiver gestaltet.

„Die neue Begegnungszone ist eine ideale Erweiterung der Fußgängerzone und rückt diesen Bereich näher an die Innenstadt“, freute sich Bürgermeisterin Andrea Kaufmann bei der offiziellen Eröffnung am vergangenen Samstag. Zahlreiche interessierte Gäste verfolgten dabei den Ausführungen des Stadtoberhauptes – als noch der Verkehr durch den Marktplatz führte bis zum Bau der Stadtgarage unterhalb von Dornbirn. „Neben Fußgängerzonen sind Begegnungszonen ideale Gestaltungskonzepte für Stadtzentren. Vor allem für Fußgänger und Radfahrer im Stadtzentrum bringt diese Verkehrsberuhigung Vorteile“, so die Bürgermeisterin.