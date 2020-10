Dornbirn: "Ekelhafte" Zustände in Unterführung

Eine Dornbirnern beklagte sich über die Zustände in einer Unterführung. VOL.AT war vor Ort und sprach mit den Verantwortlichen der Stadt über die Situation.

Erbrochenes, Urin und Gestank - Tina Belec aus Dornbirnerin beschreibt in den Sozialen Netzwerken die Zustände in der Unterführung Wallenmahd als "ekelhaft". Die Unterführung sei so gut wie jeden Tag voller "Pisslachen", Fäkalien und Erbrochenem, schildert sie. Es sei eine "riesige Sauerei". Die heruntergekommene Unterführung wird täglich von vielen Dornbirnern genutzt, auch von Kindern auf ihrem Weg zur Schule, weil die Bundesstraße stark befahren ist.

Zustände "eine Schande"

Zahlreiche Beschwerden

Reinigung durch Werkhof

Man werde den Werkhof darum bitten, regelmäßig die Unterführung zu reinigen, so Ralf Hämmerle von der Stadt Dornbirn auf VOL.AT-Anfrage. Hämmerle versichert, dass er sich darüberhinaus auch selbst ein Bild von der Situation machen werde. In der Vergangenheit wurden, wie man vonseiten der Stadt betont, bereits einige Verbesserungen an der Unterführung vorgenommen: Sie wurde neu ausgemalt, im Rahmen eines Graffiti-Projektes mit Jugendlichen neu gestaltet und zudem heller beleuchtet. Bei einem VOL.AT-Lokalaugenschein am Montag ist von den genannten Zuständen nichts zu erkennen. Ganz offensichtlich wurde die Unterführung erst frisch gereinigt.