Dornbirn: E-Zigarette löste Brand in Mehrparteienhaus aus

Am Donnerstag, 9. Februar 2023, um 07.04 Uhr, wurde die RFL von einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Dornbirn-Hatlerdorf verständigt.

Beim Eintreffen der ersten Streifen drang starker Rauch aus einer der Wohnungen. Beamte der Stadtpolizei Dornbirn konnten bis zum Eintreffen der Feuerwehr alle zehn anwesenden Hausbewohner vorsorglich evakuieren. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen.

Brandursache dürfte eine nicht sachgerecht entsorgte E-Zigarette durch einen 49-jährigen Bewohner gewesen sein.

Im Einsatz waren:

Die Feuerwehr Dornbirn mit fünf Fahrzeugen und 45 Personen, das Rote Kreuz mit zwei Fahrzeugen und drei Personen, die Sicherheitswache sowie die Bundespolizei Dornbirn mit fünf Streifen und neun Personen.