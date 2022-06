Dornbirn: Defekter Bankomat spuckt 32.000 Euro aus

Eine 48-Jährige hat in Vorarlberg rund 32.000 Euro an sich genommen, die ein defekter Bankomat ausgegeben hatte.

Die Frau zeigte sich am Montag am Landesgericht reuig. Sie wurde wegen Unterschlagung zu fünf Monaten unbedingter Haft verurteilt. Als mildernd wertete der Richter die bisherige Unbescholtenheit und ihr Geständnis, als erschwerend den hohen Schaden. Das Urteil ist rechtskräftig.

Schwer kranke Mutter

Zu dem Vorfall war es im vergangenen September gekommen. Die Arbeiterin wollte in einer Dornbirner Bankfiliale 700 Euro beheben. Aufgrund eines Defekts spuckte das Gerät jedoch rund 32.000 Euro aus. Die Frau, deren Mutter in Rumänien schwer krank war, konnte der Versuchung nicht widerstehen und nahm das Geld widerrechtlich an sich.