Dornbirn darf Bratislava keineswegs unterschätzen

Die Sechstplatzierten Bulldogs wollen in der Slowakei auch das dritte Duell gewinnen

Die Bratislava Capitals kehren zum Heimspiel gegen Dornbirn in die Ondrej Nepela Arena zurück – zuletzt spielten sie zu Neujahr gegen Wien zu Hause, die weiteren geplanten Heimspiele trugen die Slowaken aus organisatorischen Gründen auch in der Fremde aus

Mit einem 6:2-Heimsieg gegen Graz am Montag schossen sich die sechstplatzierten Bulldogs aus einem kurzen Tief. In Fehervar gewann Dornbirn sensationell mit 3:0.

Am fünften und am sechsten Dezember duellierten sich die Bulldogs und die Bratislava Capitals im Messestadion. Bratislava gab für das Spiel am 05.12 das Heimrecht auf und so kam es, dass Dornbirn einen „Auswärtssieg“ und einen Heimsieg feiern konnte.