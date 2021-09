Dornbirn Bulldogs wollen Meister KAC besiegen

Zur Heimpremiere und vor vielen Zuschauern kommt der Rekord-Champion aus Kärnten ins Messestadion.

Die Dornbirn Bulldogs eröffneten die Saison mit drei Auswärtsspielen, das Duell mit dem EC-KAC am Sonntag ist das erste auf eigenem Eis ausgetragene Ligaspiel 2021/22 für den DEC. Bislang sind die Vorarlberger recht gut unterwegs: Auf einen 3:2 -Overtime-Erfolg in Graz zum Auftakt folgte zwar ein 2:5 -Verlust in Bratislava , am Freitag ließ man aber mit einem 6:5 -Sieg beim EC Salzburg aufhorchen. Bemerkenswert war, dass der DEC für sein halbes Dutzend Treffer in der Mozartstadt lediglich 16 Torschüsse benötigte, in dieser Begegnung also enorm effizient agierte. Gleich elf Feldspieler konnten beim Auswärtssieg gegen die Bullen Scorerpunkte auf ihr Konto bringen, Verteidiger David Vandane verbuchte ein herausragendes +5-Rating.

Mit den Rotjacken duellierten sich die Dornbirn Bulldogs Zeit ihrer Ligazugehörigkeit bislang 40 Mal, 25 dieser Begegnungen gingen an die Kärntner, die auch hinsichtlich des Torverhältnisses (134:97) die Nase deutlich vorne haben. Das Messestadion erwies sich für den EC-KAC in der Vergangenheit als recht guter Boden, in 70 Prozent der dort ausgetragenen Partien reiste der Rekordmeister mit zumindest einem Punkt im Gepäck zurück in die Heimat. In keiner anderen unter den aktuellen auswärtigen ICE-Spielstätten gelangen den Klagenfurtern seit der Liga-Neugründung im Jahr 2000 mehr Treffer pro Auftritt (3,50). In der jüngeren Vergangenheit war auch die rot-weiße Siegesquote in Konfrontationen mit dem DEC eine recht hohe: Seit Beginn der vorletzten Meistersaison (2018/19) hatten die Rotjacken in zehn von zwölf direkten Begegnungen das bessere Ende für sich.(KAC)