Dornbirn Bulldogs wollen in Znojmo endlich gewinnen

Im ersten von zwei Auswärtsspielen hoffen die Messestädter nach sieben sieglosen Spielen auf drei Zähler.

ICE Hockey League

Fr, 19.11.2021, 18:30 Uhr: Znojmo – Dornbirn Bulldogs

Referees: NAGY, SIEGEL, Durmis, Vaczi.

Tesla Orli Znojmo und die Dornbirn Bulldogs eröffnen den 19. Spieltag am Freitag. Dabei kommt es zu einem Nachbarschaftsduell in der Tabelle. Die Tschechen liegen auf dem neunten Platz (1.35), gefolgt von den Vorarlbergern (1.19). In den vergangenen Spielen gelangen beiden Teams keine Erfolge. Während Znojmo eine Niederlagenserie von zwei Spielen hat, konnte Dornbirn keines der vergangenen sieben Spiele gewinnen. Eine beeindruckende Serie möchte Anthony Luciani verlängern. Der Kanadier im Dress von Znojmo verbuchte in den vergangenen acht Spielen immer mindestens einen Punkt. Im ersten Saisonduell beider Teams behielten die tschechischen „Adler“ klar mit 5:1 die Oberhand. Es war der achte Sieg von ZNO über DEC aus den vergangenen zehn Spielen.