Dornbirn Bulldogs will gegen Villach Revanche nehmen

Die Truppe von Trainer Kai Suikkanen hat mit dem Vorletzten noch eine offene Rechnung zu begleichen.

Der VSV hingegen punktete in den letzten fünf Spielen viermal. Eine knappe Niederlage im Penaltyschießen gegen Bozen sorgte immerhin für einen Zähler. Gegen Salzburg, Wien und auch Dornbirn ging man zuletzt aber als Sieger vom Eis. Gegen das Schlusslicht Linz unterlag Villach am Freitag mit 3:4. Für das Aufeinandertreffen am 08. Jänner könnten sich die Bulldogs allenfalls im Bulldogs-Heimspiel revanchieren, denn die 1:2-Pleite in der Villacher Stadthalle war eine bittere Pille.