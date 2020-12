Dornbirn Bulldogs will endlich gegen Vienna siegen

Die Schützlinge von Trainer Kai Suikkanen warten schon mehr als drei Jahre auf einen vollen Erfolg gegen die Wiener

Der Liveticker vom Spiel Vienna Capitals vs Dornbirn Bulldogs

Beide Teams duellieren sich bereits zum dritten Mal in dieser Saison. Die Capitals gingen in beiden Partien als Sieger hervor (2:1 & 4:0). In den letzten zehn Aufeinandertreffen waren immer die Vienna Capitals siegreich. Der DEC wartet bereits über drei Jahre auf einen Sieg gegen die Bundeshauptstädter. Der letzte Sieg datiert vom 16. Dezember 2017.