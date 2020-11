Dornbirn Bulldogs streben dritten Heimsieg in Folge an

Gegen den Tabellennachbarn Fehervar hat die Suikanen-Truppe drei Zähler im Visier.

Der Liveticker mit Daten, Fotos von Dornbirn Bulldogs vs Fehervar

Im ersten Aufeinandertreffen in dieser Saison gewann Dornbirn in Fehervar mit 5:4 in der Overtime. Fünfmal von den letzten sechs Partien hat Dornbirn in dieser Saison Punkte eingefahren. Nach dem verhaltenen Saisonstart sind die Messestädter nun so richtig in Schwung gekommen und zeigen modernstes, offensives Eishockey vom Feinsten. Die Dornbirn Bulldogs werden mit diesem Spielwitz und taktischen Vorgaben auch einen Play-off-Platz schaffen. Die Qualität ist bedeutend besser als im Vorjahr, die Bulldogs sind im Aufwind und das soll auch so bleiben.