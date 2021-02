Dornbirn Bulldogs schon unter dem Druck des Siegens

Die Messestädter wollen nach der Niederlage gegen Bratislava nun Revanche nehmen.

Die Dornbirn Bulldogs treffen in der ICE Hockey League Qualifikationsrunde am Donnerstag im heimischen Messestadion auf die Bratislava Capitals. Im ersten spannenden Aufeinandertreffen vor 24 Stunden gewann Bratislava das Geisterspiel mit 4:3 im Penaltyschießen. Auch im zweiten Spiel darf man auf eine enge Geschichte rechnen. Jetzt stehen die Bulldogs aber schon unter großém Druck, drei Heimspiele verloren und nicht mehr auf dem ersten Tabellenplatz in der Zwischenrunde. Dabei waren die Slowaken für Dornbirn noch im Grunddurchgang der Lieblingsgegner. Dort hatten Macierzynski und Co. alle Partien für sich entschieden. Verletzungsbedingt hat im ersten Duell der Dornbirner Schlussmann Thomas Höneckl gefehlt.