Dornbirn Bulldogs kommen gut aus den Startlöchern

Im ersten Spiel der Pre-Season für die Saison 2018/19 in der Erste Bank Eishockey Liga besiegten die Dornbirn Bulldogs die HCB Ticino Rockets aus der Swiss League (NLB) mit 4:2.

Die Gäste aus dem Tessin testeten bereits am Vortag gegen den Oberhausklub Ambri Piotta (NLA) und konnten diesen lange ärgern, hielten bis zur 53. Minute das Spiel offen (4:4), unterlagen schlussendlich 4:7. In den ersten Minuten war ein Abtasten und „Kennenlernen“ beider Teams angesagt. Im ersten Powerplay der Hausherren gab es noch Abstimmungsprobleme, da man das 0:1 durch Christopher Smith (8./sh) hinnehmen musste. In der Folge machten die Bulldogs mächtig Druck, mehr als ein Stangenschuss von Brodie Reid (13.) war aber im Startdrittel nicht drinnen. Die Rockets, das Farmteam der Tessiner Topclubs Lugano und Ambri, bei denen auch der Lustenauer Timo Demuth im Line-Up aufschien, wehrten sich mit viel Einsatz. Im Powerplay gelang Jason Fritsche (23./pp1) der zweite Treffer für die Gäste.