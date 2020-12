Dornbirn Bulldogs hofft gegen die Tormaschine auf Zählbares

Mit den Bullen aus Salzburg gastiert die aktuelle Tormaschine der Ice Liga im Geister-Spiel in Dornbirn.

Der Liveticker vom Spiel Dornbirn Bulldogs vs EC Salzburg

Salzburg hat als Sechster in der Tabelle drei Zähler mehr auf dem Konto als die Dornbirner und auch das weitaus bessere Torverhältnis. Salzburg hat plus achtzehn und Dornbirn ein Minus von vier. Die Mozartstädter haben die letzten fünf Partien gewonnen und sind im Aufwärtstrend. Dornbirn konnte die Heimpartien gegen Bratislava für sich entscheiden. Viel Arbeit wird auf Dornbirn Goalie Thomas Höneckl zukommen, gegen die Bullen aus Salzburg. Fast sechs Treffer erzielten die Salzburger in den letzten fünf Matches und sind aktuell die Tormaschine in der Ice Liga.