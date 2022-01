Dornbirn Bulldogs helfen nur noch Siege

Im ersten von zwei Heimspielen in 45 Stunden treffen die Suikkanen-Cracks auf Schlusslicht Linz.

Ice Hockey League: Dornbirn Bulldogs – Black Wings Linz Freitag 19:15 Uhr

Referees: HUBER, NIKOLIC K., Pardatscher, Sparer



Sowohl für die Dornbirn Bulldogs als auch für die Black Wings Linz scheinen die Pre-Playoff-Plätze bereits außer Reichweite zu liegen. Dennoch will keines der beiden Teams die Saison auf dem letzten Tabellenplatz beenden. Geling den Linzern ein voller Erfolg in Dornbirn, kommen sie den Bulldogs gefährlich nahe in der Tabelle. Auch deswegen, weil die Oberösterreicher kürzlich einen Erfolg gegen Innsbruck feierten, ehe sie sich Tabellenführer Salzburg geschlagen geben mussten. Die Bulldogs hingegen konnten im Jahr 2022 noch kein Spiel gewinnen. Vier Niederlagen am Stück mussten sie in den vergangenen Wochen hinnehmen. Dornbirn und Linz treffen in dieser Saison erst zum zweiten Mal aufeinander. Im ersten Duell feierten die Vorarlberger einen OT-Sieg durch einen Treffer von Stefan Häussle.



Die Steinbach Black Wings Linz trennten sich kürzlich von General-Manager Gregor Baumgartner