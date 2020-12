Dornbirn Bulldogs hat in Linz drei Punkte im Visier

Nach dem sensationellen Sieg in Wien will Dornbirn beim Schlusslicht in Oberösterreich nachlegen

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel Linz vs Dornbirn Bulldogs

Im dritten Aufeinandertreffen gegen das Schlusslicht Linz sind die Dornbirn Bulldogs in der Favoritenrolle. Schon die ersten beiden Duelle entschied das Team um Trainer Kai Suikanen mit 6:2 und 5:3 für sich. Mit dem zweiten Auswärtssieg in Folge würde Dornbirn den Anschluss an das dichtgedrängte Mittelfeld schaffen.

Sa, 19.12.2020, 17:30: Steinbach Black Wings 1992 - Dornbirn Bulldogs

Referees: BERNEKER, RUETZ, Seewald, Tschrepitsch

Die Dornbirn Bulldogs siegten nach mehr als drei Jahren bei den Vienna Capitals (4:3 n.P.) und treffen knapp 24 Stunden später auswärts auf Linz

Die stark dezimierten Oberösterreicher kassierten am Donnerstag beim 1:3 in Graz die vierte Niederlage in Serie

Gegen die 99ers musste Head Coach Beaulieu gleich auf sieben Stammspieler verzichten

Mit Kristler, Dorion, Pusnik, Gaffal, Leiler, Freunschlag und Hytönen ist die Liste der nicht einsatzfähigen Spieler lang. Ob jemand am Samstag ins Lineup zurückkehren kann, ist noch offen

Mit 77 Gegentoren hat Schlusslicht Linz die zweitschwächste Defensive der Liga

Die ersten beiden Saisonduelle gingen an Dornbirn, das dabei elf Treffer erzielte (6:2 und 5:3)

Der letzte Heimsieg glückte den Linzern am 24. November mit einem 3:1 über Wien

Mit fünf Siegen aus neun Spielen ist der DEC das aktuell fünftbeste Auswärtsteam

Im Liga-Vergleich gewann Linz 27 von 40 Partien gegen die Vorarlberger