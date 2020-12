Dornbirn Bulldogs hat die nächsten drei Punkte auf der Karte

Zweimal binnen 22 Stunden treffen die Schützlinge von Kai Suikanen auf die Slowaken

Wichtige Duelle bestreiten auch die Tabellennachbarn iClinic Bratislava Capitals und Dornbirn Bulldogs, die sowohl am Samstag als auch am Sonntag in Dornbirn aufeinandertreffen.

Die iClinic Bratislava Capitals und die Dornbirn Bulldogs treffen erstmals in der bet-at-home ICE Hockey League aufeinander. Dafür aber gleich doppelt. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag duellieren sich die beiden Teams in Dornbirn. Bratislava hat für das Samstagsspiel das Heimrecht abgegeben.