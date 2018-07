Dornbirn Bulldogs gehen mit Wälder erstmals auf das Eis

Die Eishockey-Saison steht vor der Tür! Am Samstag kann den Cracks der Dornbirn Bulldogs sowie des EC Bregenzerwald zum ersten Mal auf die Kufen geschaut werden.

Um 17 Uhr beginnt die Vorstellungsrunde der Eishockey-Cracks. Die Bühne im Dornbirner Messestadion gehört zunächst dem EC Bregenzerwald, der ambitioniert in dritte Auflage der Alps Hockey League starten wird. Neben den bereits veröffentlichen Spielern werden den Fans des EC Bregenzerwald vor Ort die letzten wichtigen Kader-Bausteine wie offene Import-Positionen und der Stammtorhüter präsentiert. Zeitgleich nehmen die Bulldogs Cracks ihre KRAFTSTOFF-Trainingsbikes in Empfang und machen sich traditionell mit den Fahrrädern auf den Weg durch Dornbirn zur Präsentation in die Eishalle. Im Eishockey-Oberhaus soll Head Coach Dave MacQueen seine Schützlinge zum vierten Mal den Weg in die Play Offs weisen.