Dornbirn Bulldogs einigen sich mit einem neuen Spieler

Mit Vitalijs Pavlovs verpflichten die Dornbirn Bulldogs vor der Qualification Round in der ICE Hockey League einen erfahrenen Center.

In einer Einzeleinheit hat der Neuzugang bereits am Montag seine ersten Runden auf dem Eis im Messestadion Dornbirn gedreht. Bei den Bulldogs liebäugelt man mit einem ersten Einsatz am Dienstag im Heimspiel gegen Hydro Fehervar AV19. In der aktuellen Spielzeit ist Pavlovs der sechste Lette, der in der ICE sein Schuhwerk schnürt. Bei den Bulldogs agiert Landsmann Nikita Jevpalovs (36GP/8G/14A) erfolgreich, rangiert in der teaminternen Scorerwertung hinter Rapuzzi, Yogan und Macierzynski auf Platz vier.