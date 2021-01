Dornbirn Bulldogs darf sich kein Umfaller mehr leisten

Die Dornbirn Bulldogs gastieren am Freitag beim EC VSV und wollen nach zwei sieglosen Spielen auf die Siegerstraße zurückkehren.

Der Liveticker vom Spiel Villach vs Dornbirn Bulldogs

Die Shots On Goal Statistik wies gegen Bozen ein Übergewicht von 30 zu 22 für die Bulldogs aus, gegen Salzburg gar 35 zu 19. Dennoch gingen beide Spiele nach regulärer Spielzeit und der fünfte Tabellenrang verloren. Noch ein bisschen schmerzhafter war die Niederlage gegen die roten Bullen. Mit 16 zu 3 Torschüssen im Schlussabschnitt hatte man das Heft in der Hand, kurz vor Schluss kassierte man aber den spielentscheidenden Shorthander und Salzburg zog in der Tabelle vorbei.

Diesen Rückschlag gilt es nun zu verarbeiten, um im Spiel in Villach passend zu antworten. Im November trafen die beiden Teams bereits zwei Mal aufeinander, zwei Mal gab es keinen Sieger nach regulärer Spielzeit. Eine 6:5-Shootout-Niederlage steht einem 3:2-Overtime-Sieg gegenüber. Die Villacher rangieren derzeit am zweitletzten Platz, 14 Zähler trennen die beiden Mannschaften.

Dornbirns Nummer 71 Kevin Macierzynski präsentierte sich zuletzt in bestechender Form. Die Bilanz des 28-jährigen seit dem 22. Dezember liest sich wie folgt: Sieben Spiele, vier Tore, vier Vorlagen, +7 und 2 PIM. Unter die 8 Scorerpunkte mischt sich auch ein Genie-Streich im Lacrosse-Stil, der in die Kategorie Tor des Jahres fällt.

Nachdem Rob Daum am 05. Februar 2020 als Headcoach in Villach übernahm und die Saison 2019/20 zu Ende ging, verpflichteten die Adler Dan Ceman als neuen Cheftrainer. Mittlerweile ist der Neo-Linzer Ceman in Kärnten schon wieder Geschichte und Rob Daum wurde am 05. Dezember wieder verpflichtet.