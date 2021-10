Dornbirn Bulldogs brennt gegen Innsbruck auf Revanche

In der Tiroler Landeshauptstadt wollen die Suikkanen-Cracks auf die Erfolgsspur zurück.

Im ersten Saisonduell, am 17. Oktober, setzte sich der HC Innsbruck – Die Haie bei den Dornbirn Bulldogs mit 5:4 nach Overtime durch. Auch in den darauffolgenden beiden Spielen feierte der HCI Siege, weshalb die Tiroler in der Tabelle bereits auf Platz fünf liegen. Dornbirn musste sich in den vergangenen drei Spielen geschlagen geben und ist in der Tabelle auf Platz sieben zurückgerutscht, nachdem sie zwischenzeitlich sogar auf dem dritten Platz lagen. Die letzten beiden direkten Duelle in Innsbruck konnten die Gäste aus Vorarlberg für sich entscheiden (5:3 & 4:2). Davor feierten die „Haie“ allerdings drei Derby-Heimsiege in Folge.