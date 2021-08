Dornbirn Bulldogs bleibt auch im vierten Test sieglos

Im Westderby gegen HC Innsbruck kassieren die Suikkanen Schützlinge eine 0:2-Heimniederlage.

Nach dem 2:1-Overtime-Erfolg über den HC Pustertal am Freitag gewann der HC TIWAG Innsbruck auch den zweiten Test an diesem Wochenende. Dario Winkler brachte die Gäste beim Gastspiel in Vorarlberg in der zehnten Minute in Führung. Nach einem torlosen Mittelabschnitt setzten die Bulldogs – bei denen Lukas Herzog das Tor hütete - alles daran, das Heimpublikum jubeln zu lassen. Coach Suikkanen sortierte seine Sturmreihen um, den nächsten Treffer erzielten jedoch wieder die Haie. Nico Feldner (47.) traf hoch ins rechte Eck. Für die Schlussphase nahmen die Bulldogs Herzog vom Eis und ersetzten ihn durch einen zusätzlichen Feldspieler. Dennoch endete die Partie 0:2 aus Sicht der Vorarlberger. Die Dornbirner müssen also weiter auf ihren ersten Sieg in der Vorbereitung warten.



Preseason, bet-at-home ICE Hockey League:

So, 29.08.2021: Dornbirn Bulldogs – HC TIWAG Innsbruck „Die Haie“ 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Tore: 0:1 Winkler (10.), 0:2 Feldner (47.)