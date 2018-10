Dornbirn auch gegen Salzburg sieglos

Die Bulldogs aus Dornbirn kassierten mit 3:6 zu Hause gegen Salzburg die bereits fünfte Niederlage in Folge.

Der Dornbirner EC wollte im heutigen Heimspiel gegen Red Bull Salzburg nach zuletzt vier Niederlagen zurück auf die Siegerstraße. Und das Spiel begann perfekt – Häußle sorgte nach nur 14 Sekunden für das 1:0. Die Freude hielt jedoch nicht lange, da Huber in der 7. Minute für den Ausgleich sorgte. In weiterer Folge waren die zuletzt auch in der Liga gut in Form spielenden Gäste aus Salzburg das etwas bessere Team. Den nächsten Treffer erzielten jedoch wieder die Hausherren. Mit einem wuchtigen Schuss in die Kreuzecke sorgte Parks in Überzahl kurz vor der ersten Pause für das 2:1.