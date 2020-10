Dornbirn am Genfersee vor schwerer Aufgabe

Der RHC Dornbirn trifft am Sonntag auf Genf.

Doch es sprechen auch Punkte für die Dornbirner am Sonntag. Im Februar erkämpften sich die Messestädter ersatzgeschwächt in Genf eine Verlängerung, bei der die Kräfte am Schluss dann nicht mehr ausreichten. „Zudem gastiert Genf am Samstag bei Diessbach, was kräftemäßig auch Körner kosten wird“, so Trainer Francesco Dolce und ergänzt: „Ein Punktzuwachs wäre natürlich wünschenswert, wird jedoch nur mit einer überzeugenden spielerischen und kämpferisch, geschlossenen Mannschaftsleistung möglich sein“.