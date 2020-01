Dornbirn: Alkolenker verursacht Unfall und flüchtet

Dornbirn - Am Montagmorgen kam es in Dornbirn zu einem Auffahrunfall. Der Unfallverursacher war alkoholisiert und beging Fahrerflucht.

Eine 36-jährige Pkw-Lenkerin fuhr am Montagmorgen auf der L 190 aus Dornbirn-Stadtmitte kommend in Richtung Lauterach. Beim Kreuzungsbereich mit der Jodok-Fink-Straße musste sie ihr Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 48-jähriger Pkw-Lenker fuhr in der Folge hinten auf. Eine 47-jährige Beifahrerin in dem von der Frau gelenkten Pkw zog sich dabei leichte Verletzungen zu.