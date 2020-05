Dornbirn: Alko-Lenker ohne Führerschein baut Unfall

Ein 41-jähriger offensichtlich alkoholisierter Mann rammte am Montag in Dornbirn eine Gartenmauer und flüchtete vom Unfallort. Als die Polizei ihn wenig später anhalten konnte, verhielt er sich aggressiv gegenüber den Beamten.

Der 41-jährige Pkw-Lenker fuhr um 14 Uhr mit offensichtlich weit überhöhter Geschwindigkeit in Dornbirn auf der Dr. Anton-Schneiderstraße vom Stadtzentrum kommend in Richtung Schwarzach. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte – trotz 40 Meter langer Bremsspur – linksseitig gegen die Mauer eines Gastgartens. Der 41-Jährige flüchtete mit dem Fahrzeug von der Unfallstelle, stellte seinen beschädigten Pkw Am Gerbergraben ab und flüchtete zu Fuß weiter.