Dornbirn: 15-Jährige Mopedfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Ein noch unbekannter Autofahrer hat am Montagabend gegen 19.25 Uhr eine 15-jährige Mopedfahrerin in Dornbirn angefahren und ist anschließend vom Unfallort geflüchtet.

Die junge Fahrerin war auf der Messestraße in Dornbirn unterwegs, als der Unfall passierte. Sie fuhr von Roßmähder kommend in Richtung Messehalle 3 und hielt ihr Moped in einer Ausbuchtung an, die Linienbusse zum Wenden nutzen. Ein dahinterfahrender Pkw streifte das stehende Moped, woraufhin die 15-Jährige zu Sturz kam.