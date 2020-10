Dorfspaziergang in Bings/Stallehr fand großen Anklang

Bludenz. „Mitreden, mitdenken, mitbestimmen“ – das ist der Grundgedanke, hinter dem Bürgerbeteiligungsprojekt „SBBR 2030– gemeinsam Lebensraum planen“ der Stadt Bludenz und der Gemeinde Stallehr.

Zahlreiche Anwohner nahmen vergangenen Mittwoch am Spaziergang durch Bings, Stallehr und Radin teil. Am 7. Oktober haben Interessierte in Brunnenfeld die Möglichkeit sich einzubringen.

Rund 60 Personen aus Bings, Stallehr und Radin folgten der Einladung zum Dorfspaziergang am vergangenen Mittwoch und trafen sich bei bestem Herbstwetter vor dem Davennasaal in Stallehr. Nachdem Projektleiterin Gudrun Sturn kurz über die Ergebnisse des im Frühjahr versendeten Fragebogens zur Lebenssituation in den betreffenden Gemeinden informierte, waren die zahlreich erschienenen Bewohner gefragt. Beim gemeinsamen Spazieren in zwei Gruppen standen der persönliche Austausch sowie die Erarbeitung von potentiellen Ideen für eine zukünftige Quartiersentwicklung im Vordergrund. „Es freut mich, dass sich so viele Interessierte beteiligt und konstruktive Vorschläge eingebracht haben“, zeigt sich Gudrun Sturn zufrieden.