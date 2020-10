Dorfmitte wächst in die Höhe

Die Verwirklichung des Projektes „Dorfmitte“ in Weiler schreitet planmäßig voran.

Weiler . Nach rund neun Monaten Bauzeit wurden in den letzten Tagen die ersten Hochbauarbeiten durchgeführt. Wenn der Bau weiterhin so flott vorangeht, sollte im Winter der Rohbau stehen.

Über die Sommermonate wurde in der Dorfmitte von Weiler trotz Coronapandemie weitergearbeitet und so konnten auch rechtzeitig die Tiefbauarbeiten abgeschlossen werden. Vor allem der Bau der zweigeschossigen Tiefgarage erforderte dabei sehr viel Arbeit und auch dementsprechend viel Zeit. Seit einigen Tagen wird nun auch in die Höhe gebaut und es entstehen in den kommenden Wochen und Monaten attraktive Büro- und Geschäftsflächen, Wohnungen und ein kleines Gesundheitszentrum mit moderner Arztpraxis und dem Krankenpflegeverein. Der Bezug der Dorfmitte ist mit Ende 2021 geplant. MIMA