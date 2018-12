Dorfevent der Extraklasse

Weihnachtsmarkt Tschagguns zog hunderte Besucher auf den Volksschulplatz

Es herrschte den ganzen Tag Hochbetrieb beim traditionellen Tschaggunser Weihnachtsmarkt am vergangenen Samstag, den 8. Dezember. Denn immer an diesem Tag findet der sehenswerte schmucke Weihnachtsmarkt auf dem Volksschulplatz in Tschagguns statt. Er ist vor allem deshalb beliebt, da fast nur heimische Kunsthandwerker, Hobbybastler und Kulinarikexperten ihre Produkte feil bieten.

Auch für die kleinsten hatten die Organisatoren einiges zu bieten. So gab es neben Kutschenfahrten auch die beliebte Kinderbackstube, in der die kleinen eigene Kekse zubereiten durften, die sodann sogar mitgenommen werden konnten. Für das gesamte Dorf ist der Weihnachtsmarkt ein Treffpunkt, der von zahlreichen Interessierten gerne besucht wird, um so richtig in Weihnachtsstimmung zu kommen.