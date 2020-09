Dorfcafé Nenzing startet neu durch

Ab 1. Oktober hat das Dorfcafé Nenzing wieder geöffnet: Als Pächter konnten mit Hannes Grass und Bernhard Kroneis zwei erfahrene Gastronomen gewonnen werden.

„Wir haben lange Zeit in Wien gelebt und möchten die Wiener Kaffeehaustradition ins Ländle bringen“, erzählt der gebürtige Nenzinger Hannes Grass. Dazu setzen die beiden Gastronomen beispielsweise mit einer eigenen „Dorfcafé-Mischung“ auf hohe Qualität, Bernhard Kroneis sorgt als ausgebildeter Jung-Patissier für eine entsprechende Kuchen-Auswahl. Die neuen Pächter legen gleichzeitig auch sehr viel Wert auf Regionalität – so möchte das Dorfcafé mit Limonaden „vo üs“ sowie Gemüse, Fleisch, Honig und Jogurt von kleineren Betrieben aus der unmittelbaren Umgebung bei den Gästen punkten. „Gut und bodenständig“ lautet dabei das Credo. Bei den Weinen hat der gelernte Sommelier Hannes Grass ebenfalls eine gut sortierte Auswahl österreichischer Weine im Weinschrank.

Dem Duo ist es ein großes Anliegen, Jung und Alt gleichermaßen anzusprechen: „Das fängt bei der Frühstückskarte an, selbstverständlich bieten wir auch Mittagsmenüs an und freuen uns, wenn wir Stammtische, Vereine und Familien mit unserem Angebot ansprechen“, so Hannes Grass und Bernhard Kroneis unisono. An Ideen mangelt es den beiden nicht – sie möchten Neues ausprobieren und den Ramschwagplatz mit verschiedenen Ideen beleben. Angedacht ist auch eine Neugestaltung des Gastgartens. Seine reiche Erfahrung im Bereich des Event-Managements einbringt – er war zuletzt „Director Convential and Events“ im Wiener „Grand Hotel“ – möchte Hannes Grass auch bei der Bewirtung im Ramschwagsaal einbringen. Geöffnet hat das Dorfcafé täglich von 9 bis 23 Uhr, Ausnahme ist der Mittwoch – da ist Ruhetag.