Dorfbevölkerung feiert Eröffnung des Gemeindebaus

Nach langer Planung und intensiver Bauphase konnte nun der neue Gemeindebau in Mellau feierlich eröffnet werden. Der Kindergartentrakt wurde schon mit Schulbeginn von den Kindergartenkindern bezogen, jedoch die Baustellen im Dorfsaal, der Tiefgarage und dem Probelokal des Musikvereins mussten in den vergangenen Wochen noch fertiggestellt werden.

Zur feierlichen Einweihung des neuen Gemeindebaus hatte sich das ganze Dorf versammelt. Der neue Saal konnte gleich beweisen, dass er alle Stücke spielt. Landtagsabgeordnete Martina Rüscher übernahm die Moderation und begrüßte die vielen Festgäste aufs herzlichste. Neben Bürgermeister Tobias Bischofberger und dem ganzen Gemeindevorstand, die gemeinsam mit viel Kraft und Energie dieses Projekt gestemmt hatten wurde auch die Ideenbringerin Altbürgermeisterin Elisabeth Wicke begrüßt. Ein herzliches Grüß Gott ging an alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus den Bregenzerwälder Gemeinden und ebenfalls an Landesrat Erich Schwärzler und Landeshauptmann Markus Wallner.

Die Schüler der Volkschule Mellau sorgten mit spaßig um getexteten Liedern für Unterhaltung und nahmen ihren Bürgermeister und die Prominenz auf amüsante Weise auf die Schippe. Zu seiner Rede erschien Bürgermeister Tobias Bischofberger mit einem Rucksack am Rednerpult. Er verglich die Entstehungs- und Bauphase vom Gemeindebau mit einer Bergtour und holte symbolische Dinge aus seinem Rucksack. Eine Landkarte die den Weg weisen soll, ein Kompass der hilft auf dem richtigen Weg zu bleiben und sein Pfadfinder-Halstuch für Optimismus und persönliche Überzeugung. So bedankte er sich mit verschiedenen Symbolen bei allen die mit ihm und der Gemeinde Mellau diese Tour gemacht und gemeinsam das Ziel erreicht haben. Landeshauptmann Markus Wallner gratulierte zur gelungenen Eröffnungsfeier und beglückwünschte die Gemeinde Mellau zu ihrem Projekt, das Investition in ihre Kinder und somit in die Zukunft und eine funktionierende Dorfgemeinschaft bedeutet. Abschließend brachten die Kleinsten im Haus, die Kindergartenkinder, noch ein Ständchen dar, bevor es zu einem beschwingten Frühschoppen mit dem Musikverein Mellau unter der Leitung von Mathilde Dietrich überging.