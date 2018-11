Doppeltes Laternser Musik Jubiläum

100 Jahre Musikverein und 30 Jahre Kapellmeister Dietmar Breuss

Laterns. Im vergangenen August feierte der Musikverein Laterns sein 100-jähriges Bestehen mit einem großen dreitägigen Dorffest, mit zahlreichen Gästen und Freunden aus Nah und Fern. Alle Mitglieder waren damals intensiv mit Organisation um Umsetzung der Feierlichkeiten beschäftigt, was zu kurz kam war die eigene musikalische Betätigung, was nun standesgemäß nachgeholt wurde. Zum Abschluss des Jubiläumsjahrs luden die Laternser Musiker zum traditionellen Herbstkonzert. Die Gäste folgten zahlreich der Einladung und so platzte der Dorfsaal aus allen Nähten. Schließlich gab es gleich auch gleich mehrere Gründe, um zu feiern, doch der Reihe nach. Im Rahmen des viel beklatschten Auftritt der Jungmusikanten durften sich mit Paulina und Seraphin Matt, gleich zwei Nachwuchstalente über die Ehrung mit einem Leistungsabzeichen freuen.