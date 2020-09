Mit einem aha plus-Spenden-Reward können Jugendliche jetzt das Sozialprojekt SOMARO in Rumänien unterstützen.

Doppelt Gutes tun mit aha plus

Jugendliche können ihre gesammelten aha plus-Punkte jetzt auch spenden.

Ein Kinogutschein, eine Öko-Lunchbox, eine Pizzaschnitte oder eine Spende für Sozialmärkte? Jugendliche, die sich über aha plus ehrenamtlich engagieren, sammeln Punkte, die sie gegen Rewards eintauschen können. Mit den Rewards können sie jetzt nicht nur sich selbst eine Freude machen, sondern diese an eine soziale Aktion spenden. „Die Jugendlichen haben die Möglichkeit in zweifachem Sinn Gutes zu tun. Sie leisten mit ihrem Engagement nicht nur einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft, sondern unterstützen damit auch noch ein Sozialprojekt“, erklärt Verena Kohler vom aha.

Unterstützung für Sozialmärkte in Rumänien

Dank dem Sponsoring der illwerke vkw können Jugendliche ihre Punkte jetzt zum Beispiel dem gemeinnützigen Verein „SOMARO – Magazinul Social” unter der Leitung des gebürtigen Vorarlbergers Simon Suitner spenden. Seit zehn Jahren betreibt SOMARO (www.somaro.org) Sozialmärkte in Rumänien. An drei Standorten können über 1000 bedürftige Familien Lebensmittel, Hygieneartikel, Kleidung, Schuhe, Spielsachen, Gebrauchsgegenstände und vieles mehr um durchschnittlich 85 % billiger als in normalen Geschäften einkaufen.

Aktuell können Jugendliche mit einem Spenden-Reward außerdem ein Corona-Projekt in Äthiopien und ein Bildungsprojekt in Nicaragua unterstützen. Alle Infos zu den aha plus-Rewards findet man unter www.aha.or.at/plus/rewards.

Anerkennungssystem für Jugendliche

aha plus (www.ahaplus.at) ist ein Anerkennungssystem für Jugendliche, die sich freiwillig engagieren. 12- bis 24-Jährige, die sich über die normale Mitgliedschaft hinaus in einem Verein, einer Organisation, Initiative oder der Gemeinde einbringen, können mit aha plus Punkte für ihr Engagement sammeln, die wiederum gegen eine wertvolle Anerkennung eingelöst werden können. Ein offizieller Engagement-Nachweis stellt die ehrenamtlichen Tätigkeiten und Erfahrungen übersichtlich dar. Dieser kann bei der Bewerbung für Job, Lehrstelle oder Ausbildungsplatz beigelegt werden.