Doppelsieg für die Badminton-Mädchen

Serena Au Yeong und Partnerin Katharina Hochmeir feierten bei den Slovak Open 2024 ihren ersten gemeinsamen Turniersieg.

Dornbirn. Kürzlich fanden in Bratislava die BWF-Future Series Slovak Open statt, bei denen sich das österreichische Damendoppel Serena Au Yeong und Katharina Hochmeir hervorragend schlug. Als Nummer zwei gesetzt, meisterten sie souverän ihre Spiele im Achtel- und Viertelfinale und stürmten ins Finale. Ebenfalls beeindruckend war der Lauf des zweiten österreichischen Duos, Anna Hagspiel und Lena Rumpold, die es bis ins Halbfinale schafften, nachdem sie unter anderem das an Nummer vier gesetzte Team besiegten.

Im Finale traten Au Yeong und Hochmeir gegen das polnische Duo Dominika Kwasnik und Karolina Szubert an und bestätigten ihre Favoritenrolle von Anfang an. Sie gewannen den ersten Satz deutlich und behielten auch im zweiten Satz die Oberhand, was ihnen einen klaren Sieg in zwei Sätzen bescherte und ihnen den Turniertitel sicherte.

Großer internationaler Erfolg

Die Turnierleistung von den zwei weiteren Vorarlbergerinnen Anna Hagspiel und Lena Rumpold war ebenfalls bemerkenswert. Nach einem starken Sieg in der ersten Runde, bezwangen sie in zwei Sätzen die als Nummer vier gesetzten Sloweninnen Veronika Brozkovcova und Veronika Dobiasova. Ihr Viertelfinale gewannen sie in einer dramatischen Drei-Satz-Partie, scheiterten jedoch im Halbfinale an Kwasnik und Szubert. Trotz der Niederlage im Halbfinale erzielten sie ihren bisher größten internationalen Erfolg.

Zufriedene Resümees

„Katharina und ich sind extrem stolz auf unseren ersten gemeinsamen internationalen Turniersieg bei den diesjährigen Kawasaki Slovak Open 2024. Es ist besonders erfreulich, dass wir uns ohne Satzverlust souverän den Titel gesichert und damit gezeigt haben, dass wir nicht zu unterschätzen sind“, so Serena Au Yeong. Und weiter: „Wir haben viel Selbstbewusstsein für die bevorstehenden Turniere in Luxemburg, Slowenien und Österreich getankt und hoffen, dort an unsere Leistungen aus der Slowakei anknüpfen zu können.”