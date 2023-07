Doppelpack für Maximilian Taucher

Beim ITF-Junioren Turnier im niederländischen Hilversum konnte der Hohenemser Maximilian Taucher sowohl im Einzel, wie auch im Doppel den Turniersieg feiern.

Hohenems. Der Vorarlberger Youngster Maximilian Taucher startete als Nummer eins ins Turnier und hatte dazu in der ersten Runde gleich ein Freilos. In Runde zwei, gleichbedeutend mit dem Halbfinale, traf Taucher auf seinen Doppelpartner, den Engländer Ruben Harris. Im ersten Satz hatte der Emser zwar noch etwas Mühe, konnte diesen dann aber schlussendlich doch mit 7:5 für sich entscheiden. Im zweiten Satz konnte der junge Taucher seinen Spielplan dann wesentlich besser auf den Platz bringen und sicherte sich auch den zweiten Satz mit 6:3. Im Finale ging es für den Vorarlberger gegen einen alten Bekannten – den Niederländer Ivar Van Rijt. Doch Maxi Taucher konnte gemeinsam mit Trainer Maximilian Forer einen perfekten Spielplan erarbeiten und diesen dann auch nahezu perfekt umsetzen. Am Ende rollte Taucher mit einem glatten 6:4 und 6:4 vom Platz und sicherte sich den Titel im Einzelbewerb.