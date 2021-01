Doppelmayr-Seilbahn für Gartenausstellung "Floriade"

Der Vorarlberger Seilbahnbauer Doppelmayr errichtet für die Blumen- und Gartenausstellung "Floriade Expo 2022" in Almere (Niederlande) eine 850 Meter lange und 35 Meter hohe Bahn.

Der Startschuss für den Bau der Seilbahn, der gemeinsam mit dem Ingenieurberatungsorganisation Arcadis vorangetrieben wird, ist bereits im vergangenen November erfolgt. Die Fertigstellung ist für Juni geplant, die "Floriade Expo 2022" wird von 14. April bis 9. Oktober stattfinden. "Die Seilbahn wird für die Gäste eine Attraktion sein. Sie ermöglicht es, das über 60 Hektar große Floriade-Gelände und die A6 in kürzester Zeit zu überqueren und zugleich die Landschaftsarchitektur in Ruhe zu genießen", sagte Sven Stimac, Chief Operating Officer bei der Floriade. Pro Stunde und Richtung können in 34 Kabinen 2.250 Personen transportiert werden, die Fahrzeit beträgt in etwa fünf Minuten.