Doppeljubiläum für Spengler Berchtold - Bejos

Am 1. Juni vor 20 Jahren hat Jochen Berchtold in Dornbirn die Spenglerei Bejos gegründet und aus dem Ein-Mann-Betrieb ein Unternehmen mit 20köpfigen Team entwickelt. Das wurde gemeinsam gefeiert.

Nun konnte Jochen Berchtold mit seiner Familie und seinem Team nicht nur das Firmenjubiläum, sondern zeitgleich auch seinen 50. Geburtstag in der Otten Gravour feiern. Mit einem feinen Buffet vom Onkel seiner Ehefrau Sandra – Mario Marte (MO Catering) – und zahlreichen Geschäftspartnern, Auftraggebenden und Wegbegleitern wurde das Jubiläum gebührend begangen. Neben Tochter Hannah, welche die HTL besucht freute sich auch Sohn Jakob, der bereit im Unternehmen mitarbeitet, über die vielen Gratulationen für den Vater. Der Jubilar ging in seiner Begrüßung auf die Herausforderungen der Gründung und der aktuellen Situation – Stichwort Materialbeschaffung – ein und dankte seinen Mitarbeitern, die mit ihm durch dick und dünn gegangen sind. So konnten tausende Quadratmeter Dachfläche und viele Tonnen Metall in den vergangenen 20 Jahren verarbeitet werden.