Doppelerfolg für Dornbirn Indians

Ladies sichern sich ersten Sweep und die erste Mannschaft siegt gegen die Diving Ducks.

Dornbirn. Ein „Stück Geschichte“ schrieben am vergangenen Wochenende sozusagen die Ladies der Dornbirn Indians. Sie beendeten ihren Roadtrip mit zwei Siegen gegen die Witches aus Linz mit 8:6 und 12:1 und feierten damit nach knapp zwei Monaten wieder Erfolge. Die Vorarlbergerinnen halten nun in der Softball-Bundesliga bei drei Siegen.

Nur einen Tag nach zwei klaren Niederlagen in Wiener Neustadt, schlugen die Damen aus Dornbirn zurück. Quasi am Heimweg Richtung Vorarlberg stoppte das Schlusslicht in Attnang Puchheim – dort wurde der Doubleheader aufgrund von Wartungsarbeiten im Sportpark Lissfeld ausgetragen – und verglich sich zweimal mit den Witches Linz. Beide Duelle wurden souverän gewonnen. Im ersten Aufeinandertreffen drehten die Gäste mit sechs Runs im sechsten Inning das Spiel, nachdem sie bereits 1:4 zurückgelegen waren und profitierten von einigen Fehlern des Heimteams. Schlussendlich gewannen sie 8:6. Das zweite Spiel entschieden die Vorarlbergerinnen durch Mercy Rule (bei einem eindeutigen Spielstand zugunsten einer Mannschaft wird das Spiel vorzeitig entschieden). Acht Runs im zweiten Inning brachten die Vorentscheidung beim 12:1-Auswärtssieg, bei dem die Pitcherinnen der Gäste die Linzer Offensive gut unter Kontrolle hatte. Für die Indians war dies der erste Sweep überhaupt in der noch jungen Softball-Bundesliga-Geschichte.