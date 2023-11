Ein ungleiches Paar feiert am kommenden Samstag Premiere in Theaterkeller Mäder

Die neue Produktion des Theatervereines Mäder feiert am kommenden Wochenende Premiere.

Mäder. Im Jahr 1991 wurde das erste Stück der Theatergruppe Mäder aufgeführt – „Wo die Liebe hinfällt“, wurde vor über 25 Jahren von den Theaterfreunden auf die Bühne gebracht. Seither führt die Gruppe in jedem Herbst ein neues Stück auf und in diesem Jahr können sich die Besucher auf eine rasante und schräge Aufführung freuen, die am kommenden Samstag Premiere im Theaterkeller der Mittelschule Mäder feiert.

Einblicke in das neue Stück

„Ein ungleiches Paar“ – so der Titel des diesjährigen Stückes der Theatergruppe Mäder. „Eine Frau ist penibel, ordentlich, putzt und kocht sehr gern, ihre Freundin dagegen ist schlampig, zu Hause faul, isst nur im Restaurant. Als die eine bei der anderen einzieht, kracht es nach kurzer Zeit. Das Ganze eskaliert beim Doppeldate mit zwei spanischen Brüdern“, gibt Obfrau Elke Klien einen Einblick in das aktuelle Stück.

Viele helfenden Hände

Seit Anfang Juli wird dieses Stück in zahlreichen Proben einstudiert. „Von der ersten Leseprobe bis zur ersten Probe auf der Bühne waren es gerade mal wenige Tage und die Schauspieler hatten kaum Zeit, ihren Text zu lernen“, zeigt Elke Klien eine erste Besonderheit in der Vorbereitung auf. Rund 30 Mitglieder sind dabei in das neue Stück involviert. Neben sechs Frauen und zwei Männern auf der Bühne, sitzt noch ein Regisseur vor der Bühne und versucht, das wilde Geschehen vor ihm in den Griff zu bekommen. „Weiters gibt es noch ein Regietechniker, zwei für Maske und Kostüme verantwortliche Menschen, zwei weitere, die das Bühnenbild gezaubert haben, eine Werbedesignerin, eine Produktionsleiterin und viele Mitglieder, die in der Theaterbar arbeiten“, gibt die Obfrau einen Einblick, wer alles am Ende für eine Theateraufführung notwendig ist.

Premiere am kommenden Samstag