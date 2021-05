Live nach dem Ministerrat

Live ab 12 Uhr: Das wurde im Ministerrat besprochen.

APA-Video überträgt heute den Doorstep vor dem Ministerrat, in dem es um die Unterstützung des Impfprogramms im Westbalkan gehen soll.

Österreich schließt im Rahmen des EU-Impfprogramms für den Westbalkan Kauf- und Lieferverträge mit BioNTech/Pfizer ab und übernimmt auch die Zwischenfinanzierung. Deshalb sollten dafür beim Ministerrat am Dienstag elf Millionen Euro aus dem Auslandskatastrophenfonds (AKF) freigegeben werden. Das Geld soll nach erfolgter Lieferung von den Westbalkanstaaten aus den von der EU für Impfungen bereitgestellten Mitteln der EU-Heranführungshilfe (IPA) an Österreich refundiert werden. Die komplizierte Konstruktion ist laut dem Außenministerium in Wien notwendig, weil nur EU-Mitgliedstaaten auf die nicht abgerufenen EU-Impfstoffe zugreifen können, aber keine Kandidatenländer.