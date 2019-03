Trump, Papst Franziskus und Kim Jong Un kommen nach Rankweil

US-Präsident Donald Trump, Papst Franziskus und Kim Jong Un aus Korea kommen noch in diesem Jahr in die Marktgemeinde Rankweil, das Spektakel wurde bei der Brennessel verkündet.

Bei der Jubiläumsausgabe 50 Jahre Rankweiler Brennessel sorgte das Duo Martin Salzmann und Harald Keckeis mit der Ankündigung und dem Besuch von US Präsident Donald Trump, Papst Franziskus und Kim Jong Un aus Korea für großes Aufsehen und was für die Lachmuskeln.

RANKWEIL. Vor einem prall gefüllten Vinomnasaal gingen die diesjährigen zwei Aufführungen der traditionsreichen Brennessel von Veranstalter Bürgermusik Rankweil über die Bühne. Prominenz aus der Rankweiler Politik – angeführt von Gemeindeoberhaupt Martin Summer mit Gattin Sandra, die Gemeinderäte Helmut Jenny, Andreas Prenn und Klaus Pirker mit Gattinnen, Pfarrer Wilfried Blum, Obmann der Rankweiler Kaufmannschaft, Rene Nick, Elmar Herburger vom GH Mohren sowie zahlreichen Vereinsfunktionären und aus der Bevölkerung Jung und Alt pilgerte in den Rankweiler Vinomnasaal um sich die Jubiläumsausgabe der lebendigen Faschingszeitung nicht entgehen zu lassen. Dabei kamen die insgesamt knapp tausend Zuschauer im dreistündigen abwechslungsreichen Non-Stop-Programm voll auf ihre Kosten und mussten ihr Kommen nicht bereuen. „Es spricht für das Programm und allen Protagonisten der letzten fünf Jahrzehnte das die Brennessel noch immer so gut angenommen wird“, sagt Bürgermusik Rankweil Neoobfrau Susanne Entner. In den nächsten Tagen und Wochen wird man noch so manch vorgetragene Anekdote aus Rankweil des letzten Jahres von Brennessel-Duo Martin Salzmann und Harald Keckeis in den Gasthäusern und öffentlichen Gebäuden diskutieren. Erstmals in der nun 50-jährigen Geschichte der Rankweiler Brennessel hat Debütant Markus Senekowitsch in souveräner Manier die Hoppalas der letzten zwölf Monate in der Marktgemeinde Revue passieren lassen.

US Präsident Trump und Papst Franziskus kommen nach Rankweil

Martin Salzmann und Harald Keckeis legten sich mächtig ins Zeug und sorgten für Lachsalven ohne Ende. Als Höhepunkt präsentierte das Duo den Besuchern zwei neue Vorschläge um in Rankweil was zu bewegen. Das Landeskrankenhaus Rankweil soll zu einem neuen internationalen Konferenzzentrum werden um Platz für künftige Gipfeltreffen zu schaffen. An diesem Gipfeltreffen werden US Präsident Donald Trumpm und der Oberbefehlshaber der koreanischen Volksarmee Kim Jong Un daran teilnehmen. Ein topgeschultes Personal und fachmännische Betreuung steht den beiden Politikern unter der Leitung von Primar Reinhard Haller stets zur Verfügung. Zum Abschluss der Gipfelkonferenz gibt es ein gemütliches Beisammensein mit Bauunternehmer Richard Lugner im Gasthaus Sternbräu in Rankweil. Auf Einladung und Wunsch von „Noch“-Rankweil Bürgermeister Martin Summer und Altes Kino „Mann für alle Fälle“ Armin kommt auch Papst Franziskus auf den Rankweiler Marktplatz. „Ich komme“, lautete die Nachricht aus dem Vatikan in Italien. Die Firma Rauch Fruchtsäfte wird weltweit „Weihwasser“ in Flaschen in Rankweil abfüllen. Vor 60.000 Menschen auf dem Marktplatz geht ein Megaevent über die Bühne. Die designierte Bürgermeisterin Katharina Wöss-Krall freut sich natürlich auch auf den Papst-Besuch.

Indoor-Funken im Vinomnasaal

Der Rankweiler Funken ist in der Krise. Im kommenden Jahr 2020 müssen Veränderungen her. Der Klimawandel bringt so seine Probleme auch für den Funkensonntag. Die Standortfrage am St. Peter Bühel ist nicht mehr zeitgemäß. Eine Indoor-Variante wurde in Anbetracht gezogen. Das Dach vom Vinomnasaal wird geöffnet und der Indoor-Funken soll bis zur Basilika hinauf erstellt werden.