Domizilwechsel auf humorvolle Art

Bludenz. Die zwei Vorarlberger Kabarettisten Markus Lins und Manfred Kräutler stehen am Donnerstag, 27. Mai mit ihrem Programm „ZÜGLA“ gemeinsam auf der Bühne in der Remise Bludenz.

Manche tun es oft, manche oft nur einmal… Manche fangen früh damit an, manche lassen sich damit Zeit. Für manche ist es die zweitschönste Sache der Welt, für manche eine lästige Pflicht… Aber für alle ist klar, es gibt jede Menge darüber zu erzählen. Und genau das dachten sich auch Markus Lins und Manfred Kräutler als sie ihr neues Kabarettprogramm „ZÜGLA“ auf die Beine stellten.

Ob Umzugsprofi oder „Doppellinkshänder“, ob männliche Sicht oder weibliche Betrachtung, ob kulturelle Auffassungsunterschiede oder regionale Eigenheiten – eines vereint alle und alles: „ZÜGLA“ ist und bleibt ein fixer Bestandteil in unserem Leben – und es birgt bekanntermaßen jede Menge Gesprächsstoff, der nun auf die Bühne kommt! Humorvoll, facettenreich, ironisch und mit der Erfahrung zweier gestandener Vorarlberger wird das Publikum in die Welt der Domizilwechsel entführt.

„Ich bin stolz darauf, dass wir mit Markus Lins und Manfred Kräutler am 27. Mai zwei namhafte Künstler der Vorarlberger Kabarett-Szene bei uns in der Remise begrüßen dürfen und bin mir sicher, dass die beiden Kabarettisten dem Publikum ein abwechslungsreiches und amüsantes Programm rund um Umzugskisten, Möbelpacker & Co. präsentieren werden“, freut sich auch Kulturstadtrat Cenk Dogan auf die bevorstehende Veranstaltung.