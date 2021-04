Domina: Neue Serie auf Sky

"Game of Thrones" im alten Rom: So spektakulär wird die neue Sky-Serie "Domina".

Video: Eine epische Serie - Domina

In Rom gedreht

Die achtteilige, epische Dramaserie ist eine Produktion von Sky Studios und Fifty Fathoms mit Cattleya als ausführendem Produktionsservice, und wurde in den Cinecittà Studios in Rom gedreht.

Simon Burke ("Zen", "") ist der Schöpfer und Drehbuchautor, Australiens führender Filmemacher Claire McCarthy ("Ophelia", "The Luminaries") führt Regie. Zur Crew zählen Italiens Top-Kreative, wie Oscar-Preisträgerin Gabriella Pescucci, die unter anderem für "The Age Of Innocence" und "Once Upon A Time in America" die Kostüme kreierte. Luca Tranchino ("Prison Break"), verantwortet das Szenenbild, um das authentische Aussehen kümmern sich Maskenbildnerin Katia Sisto ("Penny Dreadful") und Hair-Designerin Claudia Catini ("Trust").