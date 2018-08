Dolezal-Doku über Bilgeri im Löwensaal

Hohenems. Am Mittwoch, den 5. September, wird um 20 Uhr im Löwensaal die Doku über Austropop-Legende Reinhold Bilgeri von Rudi Dolezal gezeigt, ehe diese neue Doku v bei Servus TV am 13.9. um 20.15 Uhr zu sehen ist.

Große Erfolge feierte Bilgeri auch als Solokünstler. So kletterte seine Single „Videolife“Anfang der 1980er Jahre an die Spitze der internationalen Charts, gefolgt von weiteren nationalen Nummer-1-Hits wie „Some Girls are Ladies“, „Missing You“ oder „Love is Free“. Regisseur und Austropop-Kenner Rudi Dolezal beleuchtet in seiner neuesten „Austropop-Legenden“-Folge die bewegte Karriere des 1950 in Hohenems geborenen „Rockprofessors“.