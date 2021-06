Djokovic stürzt Nadal vom Sandplatz-Thron in Paris

Der Siegeszug von Rafael Nadal bei den French Open in Paris ist am Freitag im Halbfinale zu Ende gegangen.

Nach 33 gewonnenen Matches in Serie in Roland Garros musste sich der Rekordsieger dem Serben Novak Djokovic in einem hochklassigen Duell mit 6:3,3:6,6:7,2:6 geschlagen geben. Es war nach insgesamt 105 Siegen erst die dritte Niederlage des Spaniers im wichtigsten Sandplatz-Turnier.