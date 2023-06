Djokovic Paris-Sieger - 23. Grand-Slam-Triumph für Serben

Tennis-Star Novak Djokovic ist am Sonntag zum alleinigen Grand-Slam-Turnier-Sieg-Rekordhalter aufgestiegen.

Der Serbe setzte sich im Endspiel der French Open gegen den Norweger Casper Ruud mit 7:6(1),6:3,7:5 durch und triumphierte damit zum 23. Mal bei einem Major-Event. Der Spanier Rafael Nadal hält bei 22 Titeln. In Paris war es für den 36-Jährigen der dritte Triumph nach 2016 und 2021. Als Belohnung wird er ab Montag wieder zurück an der Spitze der Weltrangliste sein.

Djokovic musste in seinem siebenten Finale bei den French Open im ersten Satz gleich einmal richtig hart kämpfen, die größere Klasse setzte sich dann aber in einem einseitigen Tiebreak mit 7:1 durch. Den Schwung nahm der Favorit in den 2. Satz mit, wo der Routinier ziemlich ungefährdet mit 6:3 die Oberhand behielt. Der 24-jährige Ruud gab sich damit noch nicht geschlagen und lieferte im dritten Satz einen aufopferungsvollen Kampf. Bei einer 4:3-Führung und 30:0 roch Ruud an ein Break heran, Djokovic zog den Kopf aber noch aus der Schlinge und nutzte selbst seinen ersten Breakball zur 6:5-Führung, ehe er cool ausservierte.