Djokovic bei ATP-Finals nach Sieg über Rublew im Halbfinale

Novak Djokovic ist bei den ATP Finals in Turin vorzeitig in das Halbfinale eingezogen. Der Serbe bezwang am Mittwochnachmittag den Russen Andrej Rublew souverän mit 6:4,6:1. Somit fuhr Djokovic den zweiten Sieg im zweiten Spiel ein. Auch Rublew hat nach seinem Erfolg im ersten Match noch alle Chancen auf den Semifinaleinzug.

Der erste Satz im Duell der roten Gruppe gestaltete sich lange ausgeglichen, beide Spieler überzeugten mit starken Aufschlagleistungen. Am Ende gelang Djokovic dennoch das entscheidende Break zum 6:4. In Durchgang zwei nahm die Fehlerquote von Rublew zu, Djokovic agierte weiterhin auf höchstem Niveau. Nach etwas mehr als einer Stunde stand der Serbe als verdienter Sieger fest und qualifizierte sich bereits zum elften Mal für das Halbfinale der ATP Finals.

In der Abendsession duelliert sich der Grieche Stefanos Tsitsipas mit dem Russen Daniil Medwedew. (21:00 Uhr/Sky). Beide hatten ihr Auftaktspiel verloren.