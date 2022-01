Ditzer-Mädels klar in der Rolle des Außenseiter

Nach mehr als zwei Monaten genießt SSV Dornbirn/Schoren gegen den Vizemeister wieder Heimrecht.

In der WHA MEISTERLIGA hat der SSV Dornbirn Schoren seit 13. November 2021 kein Heimspiel mehr absolviert. Am Samstag um 19 Uhr gastiert Vizemeister WAT Atzgersdorf in der Messehalle.

Nach zweieinhalb Monaten Zwangspause freuen sich die Handballerinnen des SSV Dornbirn Schoren am Samstag (19 Uhr, Messehalle 2) wieder auf ein Heimspiel in der WHA MEISTERLIGA. Zuletzt feierte der Schulsportverein am 13. November 2021 vor eigenem Publikum einen 27:25-Heimerfolg gegen Liga-Aufsteiger Korneuburg.

In der 13. Runde des Grunddurchgangs kommt Vizemeister WAT Atzgersdorf ins Ländle. Der Tabellenzweite aus Wien hat bislang nur drei Punkte abgegeben. In der Hinrunde gab es mit dem 23:32 in der Bundeshauptstadt die erste Niederlage für die Truppe von Cheftrainer Emanuel Ditzer.

„Aktuell sind alle Spielerinnen fit. Wir hoffen nach den vielen Absagen in der Liga und im Cup endlich wieder in einen Spielrhythmus zu kommen. Denn auch Trainingsspiele sind derzeit nicht zu machen. Atzgersdorf ist klarer Favorit. Wir wollen so lange wie möglich dagegenhalten“, so der SSV-Coach.

Für den Tabellenachten aus der Messestadt ist die Partie gegen den Vizemeister ein Gradmesser für die 14. Runde. Denn am Samstag in einer Woche sind die Schoren-Girls bei den vorletzten BT Füchsen in der Obersteiermark zu Gast.

13. Runde im Grunddurchgang der WHA MEISTERLIGA, Samstag, 29. Jänner:

SSV Dornbirn Schoren – WAT Atzgersdorf, Messehalle 2, 19 Uhr