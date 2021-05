Ditzer-Ladies schaffen aus eigener Kraft den Ligaerhalt

SSV Dornbirn-Schoren gewinnt Krimi gegen Feldkirchen mit 27:26 und bleiben erstklassig

SSV Dornbirn/Schoren gehört in die höchste Spielklasse der Frauen in Österreich schon zum Inventar. Das bleibt auch so: Die Ladies von Trainer Emanuel Ditzer siegten im letzten Auftritt gegen Feldkirchen mit 27:26. Dornbirn bleibt Vorletzer aber auch schon fast dreißig Jahre in der Women Liga Austria. Gegen Ferlach-Feldkirchen waren Julia Marksteiner - war mit acht Treffern beste Schützin - schon mit 21:11 nach 34 Minuten vorne, aber am Ende zitterte sich Dornbirn zum Heimerfolg. Der Jubel kannte dann bei Trainer Emanuel Ditzer und seiner Mannschaft keine Grenzen. Glück für Dornbirn, denn die Kärtnerinnen trafen in den letzten Sekunden zweimal nur die Torumrandung. Happy End für Dornbirn/Schoren.