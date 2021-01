Disqualifikation für Bachlinger wegen Lapsus

Der Schoppernauer Skispringer hatte seinen Reisverschluss nicht zu und wurde nach dem Sprung aus der Wertung genommen

Im ersten Springen in Zakopane wurde das Wälder-Talent Niklas Bachlinger aus Schoppernau guter Achter

Niklas Bachlinger hat trotz der Disqualifikation mit 232 Punkten weiterhin die Führung in der FIS Cup Gesamtwertung vor Huber und Medwed inne.

Am kommenden Wochenende (16./17. Jänner 2021) führt der SC Bergisel Innsbruck zwei Continentalcup-Springen durch, und erstmals werden mit Wohlgenannt und Bachlinger zwei Springer aus Vorarlberg in der zweiten Liga am Start sein.